Hygienestationen und intelligente Zutrittskontrollsysteme bleiben auch nach Corona relevant und ESL boomt, während Investitionen in Digital Signage abnehmen – Diese und einige weitere sehr interessante Statements zu den aktuellen Entwicklungen in der Retail-Branche gab Silvio Kirchmair, CEO von umdasch The Store Makers, jetzt in einem Interview mit dem Handelsmagazin des EHI stores+shop.

Neben der allgemeinen Marktentwicklung sprach der CEO unter anderem über den Erfolg der umdasch Hygienestationen oder das große Potential von „Scan-and-Go“-Technologie. Dabei betont Kirchmair auch, dass analog und digital inzwischen eng verzahnt sind bei der Ladengestaltung. Wer sich für Digital Retail interessiert, dem können die Lektüre des spannenden Interviews an dieser Stelle nur wärmstens weiterempfehlen: Hier geht es zum kompletten Interview.