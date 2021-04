Erstmals auf der ISE 2019 vorgestellt und seit Juli desselben Jahres in der gesamten EMEA-Region erhältlich, hat Philips im April die 100.000er-Marke an verkauften MediaSuite TVs überschritten. Der Hersteller sieht die Produktreihe auf dem besten Weg, sich schon bald zur ersten Wahl für einige der weltweit führenden Hotels zu entwickeln. Daneben finden sich die professionellen smarten TV-Geräte aber auch in Krankenhäusern oder sogar in Studentenwohnheimen.

Ausschlaggebend für den Erfolg seiner MediaSuite-TVs sieht Philips den Trend, dass Gäste immer höhere Erwartungen an das Entertainment im Hotelzimmer stellen und die Art und Weise, wie sie Inhalte konsumieren möchten – sei es über Casting, Streaming oder traditionelles lineares Fernsehen. Für die Hotelbetreiber steht auf der anderen Seite ein hoher ROI und eine gute Lebensdauer/Garantie im Mittelpunkt bei der Anschaffung neuer Zimmer-TVs – Punkte, in denen sich Philips vorne sieht.

So bieten die Philips Hotel-TVs beispielsweise eine verlängerte PPDS Lebenszyklus-Garantie, die sicherstellt, dass alle Geräte – egal ob sie heute, letzte Woche oder sogar letztes Jahr gekauft wurden – eine verlässliche Leistung bieten. Diese schließt auch Kunden mit älteren Generationen der Philips MediaSuite TVs ein, die neue Funktionen über kostenlose Software-Upgrades nachgereicht bekommen. Solche Angebote scheinen für Hoteliers in der aktuellen Konjunkturlage begehrt, da sie deutliche Kosteneinsparungen ermöglichen, erklärt Philips den Erfolg der TVs.

„Als wir die Philips MediaSuite auf der ISE 2019 vorstellten, war dies der Höhepunkt jahrelanger intensiver Forschung und Abstimmung mit Hotels – egal ob kleine unabhängige Unternehmen oder multinationale Konzerne –, um eine Lösung zu erarbeiten und anzubieten, die ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Gäste nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig erfüllt“, kommentiert Franck Racapé, Commercial Vice President EMEA bei PPDS.

„Damals hätten wir uns den finanziellen Druck, der heute aufgrund der weltweiten Pandemie auf dem Hotelgewerbe lastet, nicht vorstellen können, und daher freuen wir uns, dass unsere Strategie es ermöglicht, sowohl neuen als auch bestehenden Kunden mit unserer ‚verlängerten Lebenszyklus-Garantie‘ etwas Erleichterung zu verschaffen. Unser letztes Upgrade, das die Netflix-kompatible Integration beinhaltete, war ein Riesenerfolg und hat sich für die Wahl der MediaSuite mit reduzierten Betriebskosten sowie Nachhaltigkeit als hervorragender Business Case erwiesen“ so Racapé.