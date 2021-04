Integrator USSI Global und der italienische Display-Spezialist Global Display Solutions (GDS) haben sechs Informationskioske innerhalb des Port Authority Bus Terminal (PABT) in Manhattan in moderne interaktive Plattformen verwandelt. Die neuen Systeme am verkehrsreichsten Busbahnhof der Welt bieten dynamische Touchscreen-Funktionen für (vor Pandemie) rund 65 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Kiosk ersetzten gut 15 Jahre alte Touchscreen-Displays, die auf sehr einfache Wayfinding-Anwendungen beschränkt waren. Deren Navigationsfunktionalität wurde wurde in den Jahren unter anderem durch nachlassende Helligkeit und Leistung stark beeinträchtigt.

Die neuen Systeme versorgen Reisende jetzt mit hochauflösenden interaktiven Karten und Informationen zu Busrouten, Ankünften und Abfahrten sowie lokalen Essens-, Unterhaltungs- und Übernachtungsmöglichkeiten. Neben der neuen Hardware, für die die Techniker teilweise die vorhandenen Strom- und Netzwerkstrukturen erstmal erneuern mussten, wurde auch eine neue Digital Signage-Software integriert. Die reagiert nicht nur deutlich schneller, sondern bietet auch Funktionen zur Konnektivität. So lassen sich Karten und Informationen einfach aufs persönliche mobile Geräte senden und mit auf Stadttour nehmen. Zudem kann die Software von Drittanbietern auch für Out-of-Home-Werbung genutzt werden, sollte sich PABT in Zukunft für eine Monetarisierung des Netzwerks entscheiden.

Die 55″ LCD-Displays sind IP65-zertifiziert und optisch verklebt, um sie vor extremen Temperaturen und Verunreinigungen zu schützen und Reflexionsprobleme zu minimieren. So sind beispielsweise auch die Corona-Sicherheitshinweise klar und deutlich zu sehen, die zum Tragen von Masken im Terminal aufrufen – und das, obwohl die neuen Systeme mehr als 25 Prozent kleiner sind, als die Vorherigen.