In Freiburg im Breisgau setzte man im städtischen Amt bisher nicht unüblich auf verschiedenfarbige auf die Böden geklebte Linien, um die Besucher zu ihrem Zeil zu führen. Diese Lösung war nicht nur unübersichtlich und teils unverständlich. Die Streifen mussten aufgrund der mechanischen Belastung auch in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Um der Besucher und der Nachhaltigkeit Willen musste also eine neue schnell erfassbare Wegweisung her, die zugleich mit geringerem Personal- und Materialaufwand funktioniert. Jetzt setzt man auf Licht statt Kleber.

Der Lichtplanungs-Spezialist Planlight aus Endingen am Kaiserstuhl entwickelte für das Amt ein innovatives Digital Signage-Konzept mithilfe von Projektoren. Im Januar installierte das Unternehmen – vorerst für eine Pilotphase – fünf EV-100 Laserprojektoren der LightScene Serie von Epson unauffällig an der Decke in den Gängen. Da die örtlichen Gegebenheiten in der Behörde für die Projektion mit den 2.000 Lumen hellen Geräten gut geeignet sind reicht es, wenn diese nur mit 50% Leistung und somit quasi ohne Lüftergeräusche laufen.

Positioniert und ausgerichtet wird die neue Wegführung recht unkompliziert mittels Zoom und Tilt/Shift. Derzeit werden die Projektoren noch am USB-Anschluss oder dem SD-Kartenslot mit den Projektionsdaten gefüttert. In den kommenden Wochen soll aber eine Content-Manager-Software integriert werden, so dass alle darzustellenden Informationen bequem von einem Rechner in der Verwaltung gesteuert werden können.

In Planung: Echtzeit Routenführung im Amt

Gut drei Monate nach Beginn des Praxiseinsatzes zeigt sich die Freiburger Behörde mit der Lösung mehr als zufrieden: die Epson-Projektoren sparen Aufenthaltszeit und sorgen für einen reibungsloseren Ablauf im Besuchermanagement. Die Amtsleitung hat entsprechend in Zusammenarbeit mit Planlight bereits weitreichendere Pläne ausgearbeitet. „Unser Raumbedarf wächst kontinuierlich. Wir werden deshalb in Zukunft verstärkt auf Desk-Sharing setzen”, erläutert der Verwaltungsleiter. „Die Besucherlenkung wird dann zunehmend komplexer. Es wird also umso notwendiger, unsere Besucher bereits beim Anmeldeprozess tagesaktuell und zielgerichtet steuern zu können.”

Ein Zukunftsszenario, dass sich Amt und Integrator vorstellen, ist etwa eine Software, die Besucher durch automatisierten Abgleich von Kalendern und Dienstplänen Ort und Verfügbarkeit des gewünschten Sachbearbeiters lenkt – in Echtzeit mit Hilfe der Projektoren. „Vom Eintreffen des Kunden bis zum Verlassen des Gebäudes soll ein Aufenthalt bei uns auch Spaß machen” sagt der Leiter der Verwaltung und ist überzeugt, dass bald weitere LightScene zum Einsatz kommen werden.