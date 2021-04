Nachhaltig und digital Neuer Audi-Flagshipstore in München

Mit dem Pilotkonzept zeigt Audi aktuelle Neuerungen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Architektur und Digitalisierung gebündelt an einem Standort. „Gemeinsam mit dem Handel setzen wir an diesem Standort Nachhaltigkeit und digitale Vernetzung konsequent um. Damit können wir unseren Kunden eine nahtlose und rundum positive Customer Experience anbieten“, sagt Horst Hanschur, Leiter Retail Business Development and Customer Services.

Mit Digital Signage, digitale Autobeisteller, interaktive Touchpoints und großformatige Visualisierungen wird das Kundenerlebnis im Handelsbetrieb noch attraktiver. Im Audi Showroom zeigen sich verschiedene neue Elemente: Wandgrafiken veranschaulichen die aktuelle Markenkampagne mit dem Leitspruch „Future is an attitude“. Neues Mobiliar, wärmere Farben, markenexklusiver Sound und hochwertige Düfte sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Mit Hilfe von Digital Signage Konfiguratoren – über die neue Konfigurator-Generation berichtete invidis bereits im Dezember – präsentieren die Verkäufer Audi Modelle in fotorealistischer Darstellung. Dabei können die Wunschkonfiguration der Kunden in 3D oder auch weitere Lagerfahrzeuge von anderen Standorten der Audi München GmbH angezeigt werden. Für eine individuelle Beratung müssen Interessenten noch nicht einmal vor Ort sein. Durch den Einsatz von Cloud-Technologie und Augmented Reality-Brillen bei der Audi Live Beratung erweitert sich der Verkaufsraum ins Wohnzimmer der Kunden.

Audi München Trudering ist ein Leuchtturmprojekt für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit: Erstmalig wurde für das Gebäude ein CO2-neutrales Fassadenmaterial verwendet, das Audi zusammen mit dem Berliner Start-up „Made of Air“ mit einem markenspezifischen Design entwickelt hat. Bei dem verwendeten Baustoff wird atmosphärisches CO2 permanent gebunden. Außerdem erstreckt sich über die Dachfläche des Autohauses eine Photovoltaik-Anlage. Ein intelligentes Lichtsteuerungssystem und ein Sonnenschutz sorgen für die richtigen Lichtverhältnisse im Innenraum. Das Gebäude kann ohne fossile Brennstoffe versorgt werden.

Für die Fahrern von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen stehen eine Schnellladesäule mit 150 KW bzw. 75 KW im Außenbereich und fünf weitere Ladepunkte in der Tiefgarage bereit. Der Strom für die Ladevorgänge stammt aus der Photovoltaik-Anlage. Tagsüber wird Energie in einem Batteriesystem gespeichert, sodass Solarstrom rund um die Uhr verwendet und nachhaltige Mobilität jederzeit gewährleistet werden kann.

Audi hat das Projekt in München-Trudering gemeinsam mit der Volkswagen Immobilien GmbH umgesetzt. Der Ingolstädter Automobilhersteller plant die Showroom-Neuerungen auch national und international in weiteren Partnerbetrieben, die neu gebaut oder renoviert werden, umzusetzen.