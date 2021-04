Mit der Pandemie überdenken viele Restaurantketten derzeit ihre Experience: Filialen sollen interaktiv, Warteschlangen möglichst nicht vorhanden und der Bestellvorgang am besten kontaktlos sein. Fastfoodkette Taco Bell hat sich in New York jetzt an dieser Zukunft der QSR (Quick-Service-Restaurants) probiert und erstmals sein möglicherweise Post-Pandemie Store-Konzept realisiert. Die Pilot-Filiale am Times Square bietet neben dem futuristischen Design „einige vielleicht zukunftsweisende Änderungen“, betont die Kette.

Bestellt werden kann hier ausschließlich digital. Entweder an einem der zehn Selbstbedienungs-Kiosklösungen von Elo Touch, die sich im Eingangsbereich mit ordentlich Abstand aneinanderreihen, oder am eigenen Smartphone. Im Menü findet sich nicht nur texanisch/mexikanisches Fast Food. Es werden auch kleine Artikel wie Anstecknadeln im Taco Design, Schlüsselanhänger oder Stifte angeboten. Der Kunde bekommt nach der Auswahl klassisch eine Bestellnummer zugewiesen und muss kurz warten. Innovativ wird es eigentlich erst, wenn man die mobile Bestellart wählt.

Geht es nach Taco Bell, sollte man nämlich am besten in der App online bestellen. Digitale Bestellungen machen laut Taco Bell inzwischen 20% des Umsatzes der Kette aus, gegenüber rund 3% vor der Pandemie. Darum wurde ein Teil des Restaurant-Design gezielt Mobile gewidmet. Wer per App mit etwas Vorlauf bestellt, bekommt sein Essen nicht etwa von einem Mitarbeiter überreicht, sondern kann es sich kontaktlos aus einem modern designten Schließfach holen, welches die Speisen auch warmhält. Die Fächer verfügen über Touchscreens, an denen der Kunde nur seine individuelle Abholnummer eintippen muss.

Der große Sprung ist diese Kombination aus DHL-Packstation und App-basierter Bestellung jetzt nicht, aber „futuristisch“ liegt ja auch immer im Auge des Betrachters – und es sieht zugegebenermaßen doch nett aus. Ob sich die „Innovationen“ im Taco Bell am Times Square bei der Kette durchsetzen, wird sich bald zeigen. Noch 2021 plant Taco Bell allein im Großraum New York rund 25 neue Filialen, die zum Teil weitere neue QSR-Konzepte testen sollen – vielleicht dann ja auch mit Restaurant-Robotern, die gerade in China recht beliebt sind.