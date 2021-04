Display Hersteller Optoma und Vizetto, Inc. sind eine globale Partnerschaft eingegangen. Vizettos „Reactiv SUITE“, ein Ökosystem an Softwareprodukten für Remote-Meetings, findet sich künftig auf Optomas Creative Touch 5-Series Interactive Displays (IFPs). Die Reactiv SUITE soll Meetings „unvergesslich machen und öde Präsentationen in eindrucksvolle Storytelling-Momente verwandeln“, beschreibt der Anbieter.

Durch die interaktiven Funktionen der Plattform können Anwender – im Gegensatz zur Präsentation statischer Daten und Bilder mit Hilfe von veraltetem Screensharing – ihre Botschaft kreativer kommunizieren und auch das Publikum einbinden. Die Funktion „Digital Table“ etwa ermöglicht es, jede beliebige Kombination von Inhalten wie Bilder, Dokumente, Videos oder Websites zu präsentieren. Dabei können die Inhalte aber auch geteilt, nicht-lineare Interaktionen mit entfernten Teilnehmern geführt und Medien parallel fließend abgerufen werden. Gleichzeitig können sich entfernte Teilnehmer an Diskussionen beteiligen und Stellen in Dokumenten beispielsweise visuell markieren.

Die Reactiv SUITE ist ab sofort in Form einer 1-Jahres-Lizenz im Bundle mit entsprechenden Optoma Displays verfügbar.