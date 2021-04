Retail-Design Neue Store-Experience für Next

Die vor wenigen Wochen eröffnete neue „Next“ Filiale im Einkaufszentrum Fosse Park im britischen Leicester ist der drittgrößte Store der Fashion-Kette in UK. Auf gut 5.200qm findet sich hier allerdings nicht nur Mode von Next, sondern auch Artikel aus dessen „Home“ Segment wie Dekoartikel und Möbel – sonst wäre die Fläche wohl auch zu groß. Zudem wurden Konzessionen an ein Reisebüro, einen Coffee Shop und erstmals sogar ein Buchladen vergeben.

Das Design der umfassenden Retail-Experience übernahm die bekannte Agentur Dalziel & Pow – und hat durchaus geliefert, wie dieser beeindruckende Drohnenflug zeigt:

Auf dem Rundflug (der übrigens unfallfrei über die Bühne ging) lassen sich viele der digitalen Touchpoints und Digital Signage-Displays erspähen, die geschickt ins moderne Store Design eingebaut wurden. Die unterstützen Kunden bei der Erkundung des doch recht weitläufigen Shops, vom Regal bis hinein in die Umkleidekabine – und bis nach Hause.

Dalziel & Pow integrierten dazu einen eigenen Bereich gezielt für Kunden, die Artikel online bestellt haben und abholen. Auch hier trägt Digital Signage die Experience: Displays organisieren zum einen die Abholung, zeigen auf der anderen Seite interessante Angebote, die der Kunde vielleicht auch noch mitnehmen möchte.