Vor knapp zwei Wochen hat Hyundai im südkoreanischen Busan sein neuestes „Motorstudio“ eröffnet, wie die Marke ihre modernen Showrooms bezeichnet. Hier zeigt der Automobilhersteller nicht nur seine neuesten Modelle, sondern bietet hochmoderne Marken-Experiences, zumeist stark digital umgesetzt. Auch mit der Designausstellung „Reflections in Motion“ zum Launch des Motorstudios in Busan kann Hyundai glänzen, auch wenn diesmal mehr auf künstlerische Designelemente und nur wenige technische Highlights gesetzt wurde. Das ist so allerdings auch in Ordnung, schließlich soll die Ausstellung „die Wechselwirkung zwischen Zeit und Design“ verdeutlichen und Besucher zum Nachdenken anregen.

Die Ausstellung ist geprägt von einer Designreise durch die Zeit von den späten 70er Jahren bis heute und in die nahe Zukunft. Die Geschichte wird durch die Inszenierung von zwei Autoexponaten erzählt, unterstützt durch verschiedene Medieninhalte. Während der Besucherreise zwischen den beiden Fahrzeugen wird die Inszenierung Stück für Stück komplexer, intelligenter, mehrdimensionaler und vielschichtiger.

So verändert sich beispielsweise die musikalische Untermalung der Ausstellungsstücke von eher einfachen 8Bit-Sounds, wie man sie aus den Videospielen der 80er Jahre kennt, zu modernen elektronischen Tönen die an Musik aus Filmen wie „Tron“ erinnern. Eine Videowall greift das Thema Wandel in Form von Videokunst auf. Sie zeigt, wie sich ein parametrischer Pixel hin zu einem intelligenten dreidimensionalen Körper verwandelt. Der fügt sich wiederum in atemberaubende Naturaufnahmen ein, bis diese wieder in Einzelteile zerlegt werden. Pixeloptik finden sich beispielsweise auch in den Design-Scheinwerfern und Rückleuchten der Exponate sowie einem faszinierenden Kunstwerk aus spiegelnden runden Glasscheiben wieder.

Verantwortlich für das Projekt zeichnen die Kreativagenturen NEST ONE⁠ -BRAND.EXPERIENCE.ARCHITECTURE und flora&faunavisions aus Berlin. Letztere haben als Hyundai-Partner beispielsweise schon den Showroom in Seoul mit fantastischen Inszenierungen und digitalem Content für die Digital Signage-Installationen beliefert. Oder waren auch an der immersiven Magenta Moon Erlebniswelt der Telekom beteiligt. invidis sprach auch für unser Videomagazin invidisXworld mit der Gründerin der Kreativschmiede Leigh Sachwitz über die beeindruckenden Experiences, die die Berliner liefern:

Weitere Eindrücke aus dem Hyundai Showroom und Infos zu dessen Gestaltung finden sich auch im original Blog-Artikel zum Projekt von Sachwitz bei LinkedIn.