Eckernförde goes digital: Full-Service-Integrator pilot Screentime hat im Rahmen des Projekts „Digitaler und barrierefreier Ausbau Ostseebad Eckernförde“ an fünf zentralen Punkten der kleinen Gemeinde moderne City-Stelen installiert. Die Terminals verfügen über einen 55″ Touchscreen sowie einen WLAN-Hotspot und finden sich vor dem Rathaus, an der Hauptstraße, im Hafen, am Deich sowie an der Strandpromenade.

Im oberen Teil der Stelen können Videos zu den Besonderheiten Eckernfördes und der Region rund um die Bucht angeschaut werden. Im unteren Teil liefern verschiedene Kacheln Informationen zum Wetter, interessantesten Sehenswürdigkeiten oder aktuellen Events. Zudem werden Ausflugtipps angezeigt sowie das örtliche Gastronomie- und Übernachtungsangebot. Auch ein Stadtplan lässt sich anklicken und vergrößern.

Um die Verweildauer vor den digitalen Screens nicht unnötig lang werden zu lassen, sind alle Informationen mit QR-Codes versehen. So lassen sich die relevanten Seiten für vertiefende Inhalte einfach per Mobiltelefon ansteuern. Alle Stelen können entsprechend des Projekts barrierefrei bedient werden. Dazu lässt sich das Menü per Touch minimieren und an den unteren Bildschirmrand schieben. Um in der Küstenregion mit hohem Salzgehalt in der Luft bestehen zu können, verfügen die Stelen über höchsten Korrosionsschutz und Schutzklasse IP65. Außerdem sind sie mit reflexionsfreiem Sicherheitsglas und Temperaturregelung ausgestattet.

Ein großer Schritt für den Norden

pilot Screentime zeichnet für die Konzeption, alle Bauleistungen, die Installation und die Wartung der digitalen Stelen verantwortlich. Die Versorgung mit Inhalten läuft über das Scala Content-Management-System. Produziert wurden die digitalen Stelen vom Lüneburger Unternehmen Basys. „Die Digitalisierung der Tourismus Branche hier im Norden ist mit der Komplettlösung von pilot Screentime einen großen Schritt Richtung Zukunft gegangen“, betont Damian Rodgett, Geschäftsführer von pilot Screentime. Touristikchef von Eckernförde Stefan Borgmann ergänzt: „Mit den Digital-Stelen können wir unseren Besuchern ein Informationsangebot machen, das in Funktion und Ausstattung State-of-the-Art ist. Die Omni-Channel Spezialisten von pilot Screentime haben die drei Bausteine Mobile, Web und Digital out of Home (DooH) perfekt miteinander vereint und helfen uns so, gerade in Zeiten der Pandemie dezentral mit unseren Besuchern zu kommunizieren.“