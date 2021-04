Die Gemeinde Bussigny grenzt an Genf, Neuenburg, Freiburg, Bern und Wallis und hat rund 9.000 Einwohner. Ansprechpartner der Stadtverwaltung bei Digital Signage-Projekten ist AV-Lösungsanbieter und Integrator Solmani, der im Dezember 2020 auch das neueste Outdoor-Projekt realisieren sollte: eine Digital Signage-Lösung für die Kommunikation mit den Bürgern. Gleichzeitig wollte die Gemeinde den technologischen Fortschritt demonstrieren und ein anschauliches Beispiel für die umliegenden Orte setzen.

Wichtig war dabei, dass die Outdoor-Lösung den extremen Wetterbedingungen in der Region standhält und der Content auch bei direkter Sonneneinstrahlung immer gut sichtbar ist. Obwohl Solmani selbst auf LED-Technologie für den Außenbereich spezialisiert ist, war die eigenen Produkte keine Option für das Projekt in Bussigny, dass eine IK10-zertifizierte Display-Lösung erforderte. Über Partner Spinetix und den in Zürich ansässigen Großhändler Stilus AG wurde Solmani daher mit dem AV-Technologie-Pionier Peerless-AV bekannt gemacht.

Stilus lieferte dem Integrator daraufhin die KOF555 Outdoor Digital Menu Boards von Peerless-AV mit integriertem 55″ Xtreme High Bright Display. Das bietet ein ultra-schlankes und elegantes Design, das Displays und AV-Geräte schützt und belüftet. Die Konstruktion ist robust mit einem Sockel, der für den 24/7-Betrieb ausgelegt ist und die Montage auf vorhandenem Fundament oder in Beton ermöglicht. Die Stelen sind nach IP68 zertifiziert und haben einen Betriebstemperaturbereich von -35°C bis +60°C, laut Hersteller den größten in der Branche. Dabei sorgt das patentierte Dynamic Thermal Transfer System dafür, dass die internen Komponenten auch bei extremer Hitze gut gekühlt werden.

Zwei der Xtreme-Displays wurden am Hauptbahnhof von Bussigny installiert, ein dritter im Zentrum der Stadt und ein vierter im Norden. Jede Einheit verfügt über ein maßgeschneidertes Schutzgehäuse für die Elektronik, einschließlich 4G-Router und Spinetix-Mediaplayer. Die Inhalte steuert und aktualisiert der Grafikdesigner der Stadtverwaltung aus der Ferne mithilfe der ARYA Cloud Content-Management-Software – von COVID-19-Updates und Sicherheitshinweisen bis hin zu Stadtnachrichten, Wegweisern für Besucher, Infos zu Wetter, Reisen und mehr. Mit diesem neuen Projekt ist Bussigny der technologische Vorreiter in der Region. Jetzt hofft die Gemeinde, dass andere Städte in der Region dem Beispiel folgen werden.