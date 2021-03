Mit dem bevorstehenden Frühling und den steigenden Temperaturen, die Menschen wieder vor die Haustüre locken, wächst auch die Nachfrage nach Outdoor-AV-Lösungen, sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich. Das Hotel Panthera in der österreichischen Skiregion Saalbach Hinterglemm wollte allerdings eine Lösung, die nicht nur im Sommer strahlt, sondern auch den in der Region sehr kalten Winter übersteht. Der Wunsch: ein großes, helles Display an der Wand des Hoteleingangs zum Straßencafé und der Bar, das zu jeder Tageszeit deutlich zu sehen ist. Nicht nur von Gästen, sondern auch von Touristen, die auf der Straße vorbeikommen.

Für die Display-Lösung wandte sich das Hotel an den Systemintegrator Kapsch BusinessCom AG. Der wählte für das Projekt den 86″-UltraView-TV von Peerless-AV, den der lokale AV-Distributor Omega lieferte. Das Display wurde in weniger als einem Tag mit einer flachen Wandhalterung für den Außenbereich, ebenfalls von Peerless, installiert. Das UltraView ist außergewöhnlich hell und farbenfroh mit 4K-UHD Auflösung und liefert so auch bei direkter Sonneneinstrahlung beste Bildqualität aus jedem Winkel.

Und es erfüllte den wichtigsten Punkt: eine robuste Konstruktion, die gegen Wetter und Verfärbungen besteht und eine lange Lebensdauer aufweist – schließlich soll die neue Ästhetik auch langfristig halten. Das Ergebnis im Hotel Panthera ist ein visuell beeindruckender Fernseher, der die Zuschauer anspricht und inhaltlich von der Marketingabteilung des Hotels leicht gesteuert werden kann.

„Der UltraView-Fernseher hat die Erwartungen voll erfüllt und Peerless-AV und Omega haben erstklassige Vertriebsunterstützung geleistet“, sagt Werner Paccagnel, Systemingenieur bei Kapsch. „Die Hotelleitung ist glücklich, ebenso die Gäste. Die Größe des Fernsehgeräts macht es besonders auffällig bei Inhalten, die zu verschiedenen Tageszeiten schnell und einfach geändert und aktualisiert werden können, um Hoteldienstleistungen und Infotainment wie Nachrichten, Wetter, Musikvideos und Sportberichterstattung zu fördern.“