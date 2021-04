Bei Fahrten von A nach B weniger Zeit im Auto verbringen – Das neue Projekt der Stadt Málaga soll es möglich machen. Das intelligente System stellt Fahrzeugnutzern alternative Routen zur Verfügung und soll die Verkehrssättigung während der Spitzenzeiten oder bei unvorhergesehenen Ereignissen reduzieren. Beteiligt am Pilotprojekt mit seinen Lösungen ist auch Kapsch TrafficCom, einer Tochter des österreichischen AV-Technologieintegrators Kapsch, die sich auf Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität spezialisiert.

Zum Einsatz kommt in Málaga erstmals in Europa das neueste dynamische Signalsystem mit Wechselverkehrszeichen (WVZ) sowie eine neue „virtuelle WVZ“-Mobilanwendung entwickelt von Kapsch. Letztere soll den Fahrern in ihren Fahrzeugen in Echtzeit die beste Routenempfehlung anzeigen und per Audio mitteilen, wenn ein neuer Entscheidungspunkt kommt. Das System nutzt zur Berechnung und Entscheidungsfindung die Informationen der intelligenten Ampelanlagen, welche über Sensoren die aktuellen Verkehrsbedingungen erfassen. Die App wählt dann in jeder Situation dynamisch die ideale Streckenführung. Diese Daten werden wiederum an die Ampeln zurückgeführt und über einen Echtzeit-Verkehrsoptimierer abgeglichen, der daraufhin dynamisch die Dauer der Ampelgrünphasen modifiziert.

„Öffentlich-private Partnerschaften ermöglichen schnellere Fortschritte bei innovativen Lösungen für eine neue Mobilität. Die Kooperation macht die Stadt Málaga zum Standort für ein echtes Vorzeigeprojekt. Im Rahmen eines wegweisenden „Proof of Concept“ werden wir die europäischen Nachfrage- und Kapazitätsmanagementsysteme weiterentwickeln, implementieren und evaluieren“, sagt Juan Marín, City Director Spain & Portugal Kapsch TrafficCom. Der Auftrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren mit der Option, um zwei weitere Jahre zu verlängern.