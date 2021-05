Der Mai ist bei invidis seit mehr als 10 Jahren Jahrbuch-Monat. Das fünfköpfige Team analysiert und schreibt mehr als 300 Seiten für das neue invidis Jahrbuch 2021. Wir haben bisher schon über 50 Interviews und Hintergrund-Gespräche europaweit geführt. Es ist wohl die spannendste, aber auch herausforderndste Zeit, die es in der Digital Signage-Geschichte bisher gab.

Brexit und Digital Signage

Neben Pandemie und Lieferengpässe behandeln wir zurzeit auch die Auswirkungen des Brexits auf die europäische Digital Signage-Branche. Britische und EU-Dienstleistungsunternehmen sehen sich mit neuen Hindernissen konfrontiert, wenn sie sich ohne Visum oder Arbeitserlaubnis in der EU bzw. Großbritannien frei bewegen wollen. Meetings und Gespräche sind weiter gestattet. Aber alles, was direkte Zahlungen beinhaltet, ist so gut wie nicht erlaubt. Die Regeln für Nicht-EU-Bürger beschränken den Aufenthalt in der EU auf 90 von 180 Tagen und begrenzen die Vertragslaufzeiten auf 12 Monate. Die Auswirkungen auf britische Digital Signage-Dienstleister mit eigenen Installationscrews, aber auch Contentagenturen oder Berater sind immens.

ISE Digital

Auch wenn die ISE im Juni sich auf 60+ Aussteller vor Ort beschränkt, arbeiten die Kollegen der ISE an einem breiten Digital-Angebot. Wir von invidis sind natürlich dabei und produzieren diese Woche in einem XR-Studio Digital Signage-Inhalte. Aber es bleibt nicht bei Green Screen und LED im Studio. invidis wird ab 31. Mai auch live vor Ort in Barcelona berichten und auf der Bühne das beste aus Digital Signage präsentieren.

Der frühe Vogel …

Das Aufmacherfoto entstand heute Morgen um 5h an der Isar – mein erster Sommerlauf bei mehr als 15 Grad in der bayerischen Heimat in diesem Jahr. Der Sommer kann gut werden, sagt der Virologe Drosten. Wir sind davon überzeugt das nicht nur das Post-Pandemische Leben im Sommer gut werden kann, sondern auch der Digital Signage-Branche ein guter Sommer bevorsteht. Wir haben darüber mit Mike Finckh gesprochen. Derweil laufen die Planungen für das Jahrbuch und die DSS Europe im September auf Hochtouren. Wir freuen uns bald alle wieder zu sehen.