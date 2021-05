Die ISE Digital findet zeitgleich mit der physischen Messe in Barcelona statt und verspricht über zwei Tage ein digitales Festival mit allem, was die Branche bewegt: informative Keynotes, diskussionsreiche Reporter-Roundtables, innovative Ideen von Start-ups, tiefe Einblicke in die aktuelle Marktsituation und natürlich Sessions von 30 führenden Marken, darunter Bosch, Daktronics, HDBaseT Alliance, Lenovo, Logitech, Netgear und Sennheiser. Stattfinden wird das digitale Event, wie in der Vergangenheit auch die RISE-Spotlights, auf der Collaboration-Plattform von Cisco.

Damit Online-Besucher den Überblick über das umfangreiche Programm behalten können wird es die Möglichkeit geben, sich persönliche Playlists aus den zahlreichen Sessions der ISE Digital zusammenbauen. Es werden sowohl Live-Inhalte als auch On-Demand-Kanäle zur Verfügung stehen.

Angekündigt sind folgende Keynotes:

Tag 1: ‚On the Sofa‘ mit Ventura Barba , CEO des Sónar Festivals, einem jährlich in Barcelona stattfindenden mehrtägigen Techno-Festivals. In seiner Keynote wird er sich mit den Trends rund um Konzert- und Event-Technologie beschäftigen und den zu erwartenden starken Veränderungen in der Branche.

Tag 2: ‚On the Sofa' mit Tom Raftery, Global Vice President bei SAP. Seine Keynote wird sich ganz dem stark beschleunigten Trend zur Nachhaltigkeit widmen, die (gut so) inzwischen ganz oben auf der globalen Agenda steht. Er wird aktuelle Trends der Branche vorstellen und Ratschläge geben, wie konkrete Ziele für ein nachhaltiges Unternehmen aussehen sollten.

Zudem wird es folgende Reporter Roundtables geben:

Tag 1: What’s your purpose? Hier wird diskutiert, wie Unternehmen ihre Marken und Dienstleistungen in einer Welt nach der Pandemie positionieren können. Dabei werden Fragen geklärt wie: Wie wichtig ist der Markenzweck? Und ist es an der Zeit, die Werte des Unternehmens neu zu evaluieren?

Tag 2: Marketing Tactics in an Online World . Marketing-Spezialisten aus AV- und Nicht-AV-Unternehmen sprechen zusammen über digitale Marketing-Taktiken für das 'neue Normal'. Thema werden unter anderem erfolgreiche Strategien großer Unternehmen sein, die auch in Abwesenheit von Messen und persönlichem Networking neue Leads gewinnen und ihr Wachstum vorantreiben konnten. Und natürlich die große Frage: Wird die Zukunft virtuell sein?

Tag 2: Workspace Planning. In Partnerschaft mit der HDBaseT Alliance und dem AV Magazine befasst sich diese Session mit der Frage, wie Unternehmen in Netzwerkinfrastrukturen und hybride Technologien für den Arbeitsplatz investieren sollten, um auch in einer Pandemie-Situation einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten zu können.

Im Rahmen des Programms ‚Startup Nation‘ werden an Tag 1 verschiedene Pitches von jungen Unternehmen mit Lösungen für den Bereich Smart City gezeigt. An Tag 2 gehört die Bühne Vorreitern aus den Bereichen Gaming und Mixed Reality.

AVIXA & CEDIA – Was den Markt bewegt

Branchenverband AVIXA und die Vereinigung CEDIA werden ebenfalls auf der Hauptbühne präsentieren. Die Vorträge geben Interessierten unter anderem die neuesten Informationen zur globalen Marktsituation der Branche an die Hand:

Tag 1: AVIXA Market Projections. AVIXA stellt seine neuesten Analysen aus dem ProAV- und Digital Signage-Markt vor und wird auch auf Veränderungen in vertikalen Märkten eingehen.

Tag 1: Recovery – Navigating the Post-Pandemic Landscape. Diese Podiumsdiskussion von CEDIA wird sich hauptsächlich mit den starken Auswirkungen der Pandemie auf die Lieferketten beschäftigen und der Frage, wie diese gemildert werden können.

Tag 2: AVIXA Regional Market Projections. In der zweiten großen Session zur Marktsituation wird AVIXA tiefer in spezifische geografische Märkte eintauchen, darunter Westeuropa, Lateinamerika und Spanien.

Tag 2: The Integrator of 2025 – What's Next? Basierend auf einem neuen CEDIA-Whitepaper soll diese Diskussion eine Orientierungshilfe für Integratoren sein und zeigen, welche spezifischen Fähigkeiten in den nächsten Jahren am hilfreichsten sein werden, um erfolgreich im Business zu sein.

Neben dem Live-Programm werden folgende nach Schwerpunkten aufgeteilte On-Demand Kanäle verfügbar sein, in denen sich auch die Online-Auftritte der Aussteller wiederfinden:

Workspace Evolution – gesponsert von Lenovo

Live Events – gesponsert von MA Lighting

Smart Building – gesponsert von KNX

Digitales Lernen – gesponsert von Sennheiser

Digital Signage

XR (gemischte Realitäten)

Zuletzt wird es über die Cisco-Plattform die Möglichkeit geben, Chaträumen und kleineren Sessions beizutreten, in denen verschiedenste Themen nochmal genau beleuchtet werden – oder einfach zum persönlichen Austausch.

Hauptmoderatorin der ISE Digital wird Anouk Vleugels, Publisher bei The Next Web (TNW) sein. Die kreative Tech-Enthusiastin und erfahrene Journalistin wird von den Co-Moderatoren Már Másson Maack, Redakteur von Growth Quarters bei TNW und Callum Booth, Redakteur von Plugged bei TNW, unterstützt. Das Team wird die Sessions von der Hauptbühne in Barcelona sowie aus einem eigens eingerichteten virtuellen Studio heraus präsentieren.