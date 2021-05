DooH Neue Standard-Plattform für Clear Channel in Europa

Clear Channel Europe (CCE) und Broadsign erweitern die bestehende Partnerschaft: CCE setzt zukünftig in allen europäischen Märkten auf die gesamte DooH-Marketing-Technologie-Lösungen von Broadsign. Die Zusammenarbeit steht folgt den strategischen Plänen von CCE, die Inventar-Vermarktung über eine einheitliche Lösung abzuwickeln. Der neue CCE-Standard setzt auf eine Lösungs-Kombination von Broadsign, Microsoft und Salesforce. In enger Zusammenarbeit mit Broadsign entwickelt das Innovationsteam von CCE auf der standardisierten Plattform neue Lösungen, die das DooH-Transaktionserlebnis automatisieren und weiterentwickeln und eine verbesserte Präzision und Kontrolle bei der Kampagnenplanung bieten.

Die erweiterte Partnerschaft standardisiert auch die Verwendung von Broadsigns komplettem Technologiepaket in allen CCE-Geschäftsbereichen, einschließlich neuer Rollouts in Großbritannien, Italien und Frankreich. Als Teil der Standardisierungsinitiative werden Broadsign Direct und Broadsign Reach auf alle CCE-Regionen ausgeweitet, um die Vertriebsabläufe sowohl für den Direktvertrieb als auch für programmatische Transaktionen zu verbessern. Die Synergie des kompletten Stacks wird es laut Broadsign CCE außerdem ermöglichen, „Medienkäufern ein vielfältigeres Inventar und flexiblere DooH-Produkte anzubieten, da das Inventar automatisch zwischen garantierten und nicht garantierten Käufen optimiert wird.“

„Die Erhöhung der Flexibilität bei DooH-Transaktionen ist der Schlüssel für die Weiterentwicklung des Mediums und seiner programmatischen Evolution. Wie ein Tetris-Spiel erfordert es jedoch einen strategischen Ansatz und intelligentes Arbeiten, weshalb wir mit Technologiepartnern wie Broadsign, Microsoft und Salesforce zusammenarbeiten. Wir haben Tausende von Screens in unserem Portfolio, und zusammen mit unseren Partnern werden wir in der Lage sein, die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben, um Käufern die ultimative Flexibilität zu geben, sich an Marktveränderungen anzupassen“, sagt Ola Reppling, Chief Technology Officer, CCE. „Diese Partnerschaft schafft einen neuen Präzedenzfall für die Branche und steht im Einklang mit Clear Channels breiterer digitaler Transformationsreise und unserer neu gestarteten programmatischen Strategie, Clear Channel LaunchPad.“

„Clear Channel verfügt nicht nur über ein umfangreiches globales Inventar – das Mediennetzwerk umfasst einige der begehrtesten Werbeplätze der Welt -, sondern hat sich auch schnell zu einem Technologiepionier entwickelt. Gemeinsam bauen unsere Teams eine dynamische Optimierungs-Engine, die den Ertrag maximiert, indem sie mehr Kampagnen einpasst, die sonst vielleicht nicht möglich wären“, teilte Maarten Dollevoet, Chief Revenue Officer, Broadsign. „Es ist eine revolutionäre Entwicklung für die Branche, von der wir begeistert sind, ein Teil davon zu sein. Damit können Media-Einkäufer alle Vorteile von DooH nutzen und DooH in die Planung von Omnichannel-Kampagnen einbinden – beides wird dem Medium neue Aufmerksamkeit verschaffen.“

Clear Channel Europe ist neben der Schweiz, Großbritannien, Spanien und Italien auch in den Niederlanden, Belgien und Skandinavien mit eigenen Netzen vertreten.