Pladway, Italiens größte programmatische DooH-Plattform der Voilàp Holding, vermarktet zukünftig auch die mehr als 70.000 Screens von Braodsign Reach. Dazu bindet Pladway die Broadsign Reach SSP an die eigene DSP an. Broadsign hat sich in den vergangenen Jahren von einem CMS-Anbieter zu einem vollen DooH-Lösungsanbieter entwickelt, der neben Software mit Broadsign Reach auch die größte SSP-Plattform weltweit ist. Die Broadsign Plattform Reach bündelt die Angebotsseite (SSP) und verfügt über heute über eine globale Reichweite in 82 Ländern und erreicht insgesamt 76 Milliarden Impressionen pro Monat.

Durch die Integration der beiden Plattformen und die Unterstützung von Always-on-Deals über das OpenRTB-Protokoll können digitale Werbetreibende das volle Potenzial von Digital-out-of-Home-Programmatic nutzen und auf einfache Weise ein globales Publikum mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit erreichen.

„Mit dem drohenden Tod des Cookies suchen Werbetreibende nach einer Alternative zum Targeting von Drittanbietern, und DooH erweist sich schnell als eine praktikable Option, insbesondere da sich das Medium in Richtung programmatischer Reife bewegt. Die Zusammenarbeit mit DSPs wie Pladway zur Integration in Broadsign Reach hilft Mediaeinkäufern, den Zugang zu DooH-Inventar zu verbessern. Damit können sie die Vorteile des dynamischen Werbeformats nutzen, um kontextuell relevante Kampagnen auszuliefern“, erklärt Adam Green, SVP und GM, Broadsign Reach. „Pladway ist ein weit verbreiteter und angesehener DSP in Italien, und wir freuen uns, dass die Integration zustande kommt.“

Mit dieser Vereinbarung möchte Pladway sowohl das Out-of-Home Geschäft fördern als auch die Verbreitung von Out-of-Home-Programmatic vorantreiben: „Die Verbindung mit dem Inventar von Broadsign Reach erweitert die Möglichkeiten für ‚Made in Italy‘-Marken, das Publikum an den bekanntesten Orten der Welt – von New York bis Sydney – von Italien aus zu erreichen und die Sichtbarkeit der Markenkampagne zu erhöhen“, sagt Marco Orlandi, CEO von Pladway.

Pladway wurde 2018 von einer Gruppe italienischer Media-Unternehmer gegründet und entwickelte sich schnell zur führenden Plattform für den programmatischen Verkauf von DooH-Werbung gegründet und im Oktober vom italienischen Smart City Anbieter Voilap Holding übernommen. Die Voilap-Gruppe entwickelt ganzheitliche Smart City Digital Signage Lösungen.