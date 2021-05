DooH Schweiz Nespresso verwandelt City-Lights in Mini-Schaufenster

Digitale Screens, klassische Plakate, Megaposter – und Mini-Schaufenster. Um die neue Kaffeemaschine Vertuo Next zu bewerben, hat Nespresso in der Schweiz neben den üblichen DooH-Kanälen auch auf ein selbst entworfenes Werbeformat gesetzt.

In Zusammenarbeit mit Zenith Media und Clear Channel wurden Anfang April für zwei Wochen einige City-Lights an Haltestellen in Zürich und Bern zu durchsichtigen schmalen Schaufenstern. Zu bewundern gab es die Maschine und die unterschiedlichen Kaffee-Styles, die sie zubereiten kann.