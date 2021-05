Schnelle Rock- und Pop-Musik während des Mittagsansturms, um das Personal und die Tische in Bewegung zu halten und entspannte Balladen für die Lounge-Atmosphäre am Abend. Instore-Music hat großen Einfluss auf das Kundenerlebnis, gerade wenn die richtigen Songs zur richtigen Zeit laufen. Damit das bei der jungen schwedischen Restaurantkette Brodernas der Fall ist, hat Barix dessen Filialen mit neuem smartem Sound ausgestattet.

Neben drahtlosen Lautsprechersystemen von Loud of Sweden installierte Barix in derzeit gut 30 Standorten seine hauseigene RetailPlayer-Lösung, um die Audio-Ausgabe gezielt zu steuern. Jeweils ein Player übernimmt dabei die Vertonung einer Filiale. Bis Ende 2021 sollen 30 weitere Filialen mit den Systemen ausgestattet werden. Das Programm, dass aus Musik, Werbung und Radioinhalten besteht, liefert Music in Brands, ein in Stockholm ansässiger Anbieter von kundenspezifischer Hintergrundmusik für Einzelhandels-, Gastronomie-, Fitness- und Gesundheitsbetriebe in ganz Europa.

Um die Essbereiche mit Musik zu versorgen, zog die schnell wachsende Kette, die sich auf Burger und Pommes frites spezialisiert hat, zunächst eigentlich einen Consumer-Streaming-Service in Betracht. Allerdings schien es hier beim Kundenservice zu Haken. Bei der Recherche nach Alternativen entdeckte Brodernas den Anbieter Music in Brands, der wiederum Partner Barix und dessen ‚Store and Forward‘-Systeme an Bord holte. Deren Funktionsweise ist schnell erklärt: die RetailPlayer laden die Musik des nächsten Tages über Nacht herunter. Diese kann dann dank der flexiblen Content-Management- und Monitoring-Optionen einfach durch dynamische Live-Stream Inhalte ergänzt werden. Oder auch durch ganz spezifisch auf das Lokal zugeschnittenen Content.

„Wir erleben eine neue Ära der Instore-Music“

„Die neueste Generation an Lösungen für die Bereitstellung von Hintergrundmusik in Bereichen wie Retail und QSR erlaubt uns völlig neue Möglichkeiten für Markensound“, sagt Reto Brader, CEO von Barix. „Die Netzwerke werden immer besser und können hochwertige Live-Audiostreams mit größerer Effizienz und Zuverlässigkeit als je zuvor übertragen. Durch die Kombination von Music in Brands, Loud of Sweden und Barix hat Brodernas eine komplette In-Store-Lösung bekommen. Die ist nicht nur einfach zu installieren und liefert hochwertige Audioqualität, sondern kann zentral und intelligent aus der Ferne gesteuert werden. Damit ist das System auch für zukünftige Anforderungen wie zusätzliche Kanäle oder In-Store-Ankündigungen skalierbar.“

Neben der Expansion in ganz Schweden hat Brodernas vor kurzem auch zwei Restaurants in Spanien eröffnet. Bis zu 150 Brodernas-Standorten will die Kette bis Ende 2022 eröffnen – in Finnland, Norwegen oder auch dem Vereinigten Königreich. Wenn sich das Barix-System weiter bewährt, sollen auch die meisten dieser Filialen in das smarte Instore-Music System integriert werden.