Bilder sind besser als Worte und Bewegtbild vor Ort ist am besten – invidis traf in Wien zur Fusion die Managementteams von Vertiseit und Grassfish zu einem Exklusivinterview. Weil wir schon vor Ort waren besuchten wir mit dem invidis-Kamerateam auch eines der neusten Grassfish-Projekte – die hochdigitalisierte Wiener Filiale der Baumarktkette Let’s Do it. Zum Abschluss der knapp 20-minütigen invidisXworld Sondersendung zur Fusion analysieren die invidis Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker die Transaktion und den Einfluss auf die Branche.

