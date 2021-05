Präsentiert wird ISE Digital von invidis. Die tägliche Sendung beginnt mit einem aktuellen Digital Signage Marktupdate und vielen weiteren Informationen. Zum Interview trafen wir uns mit Südafrikas größter Bank Nedbank, diskutierten mit SAP über Digital Signage und Industrie 4.0, sprachen mit Philips über großformatige Displays am Arbeitsplatz und erfuhren von Telelogos wie Digital Signage und Daten sich am besten verbinden.

Vor Ort in Barcelona sind wir natürlich auch. Für invidisXworld drehen wir Hintergrundgespräche mit wichtigen Digital Signage Managern. Mehr dazu in den kommenden Tagen. Einen ersten Einblick in unsere Arbeit – die Dreharbeiten im ISE Studio von dieser Woche.