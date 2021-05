ISE und invidis freuen sich Ende September die europäische Digital Signage Branche wieder in Persona in München zur DSS Europe 2021 begrüßen zu dürfen. An bekanntem Ort – Airport Hilton Hotel – und zu bekannten Preisen. Wir haben uns entschieden die Preise der Ausstellungs- und Sponsorenpakete auf dem Niveau von 2019 zu belassen.

In den kommenden Tagen bieten wir zuerst allen Ausstellern von 2019 an, ihre bekannte Standfläche zu reservieren. Danach öffnen wir die Reservierung für alle interessierten Aussteller.

Das Programm der DSS 2021 befindet sich bereits in Planung. Nach der ISE Anfang Juni werden wir dann erste Informationen veröffentlichen. Alle Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich eingehalten und wir werden das Vortragsprogramm auch live auf Screens innerhalb des Hotels übertragen.

Ein Live-Streaming der gesamten Konferenz ins Home Office wird es nicht geben. Wir sind fest davon überzeugt das nach dann 18 Monaten Pandemie das Face-to-Face Networking, intensiver Austausch und Diskussionen zwischen Teilnehmern, Speakern und Ausstellern sowie Best Practice am besten vor Ort stattfinden.

Der europäische Digital Signage Markt war noch nie so dynamisch wie zu Ende der Pandemie. Die DSS Europe wird aktuelle Trends analysieren und Strategien für das postpandemische Geschäft aufzeigen.

Bis dahin bietet invidis täglich Nachrichten, zeigt Interviews und Hintergrundberichterstattung auf YoutTube mit invidisXworld und veröffentlicht die Branchebibel invidis Jahrbuch im Juli.