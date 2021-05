Out of Home Personalsuche mit kreativen Märchen

Märchen mal anders – Mit den Motiven „Brigittchen und die sieben Zwerge“ und „Der Schöne und die Biester“ sucht die Caritas in München derzeit nach neuem Personal für Kindertageseinrichtungen. Die kreative Kampagne wurde von Studierenden der Hochschule Macromedia im Rahmen des Projekts „Raus aus dem Hörsaal, rein in die Praxis“ entwickelt. Ströer zeigt die Motive derzeit in München auf rund 100 seiner Großflächen.

„Die Aufgabe, eine Kampagne zu entwickeln, die in kreativer Form Interesse an einer Mitarbeit in den Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes weckt, haben die Studierenden mit Bravur gemeistert und wir freuen uns immer wieder, die Ergebnisse unserer langjährigen Kooperation mit der Macromedia auf den Straßen bewundern zu können“, schreibt Ströer in einem Social Media-Beitrag. Auch wir finden die Idee und Umsetzung klasse. Immer wieder schön, wenn jungen Talenten Raum für ihre Kreativität gegeben wird.