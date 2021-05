Display-Anbieter aus der zweiten Reihe, wie die türkische Vestel, sind vielen Digital Signage Integratoren nur von der ISE bekannt. Im Schatten der großen vier haben es die kleineren Anbieter nicht immer leicht, genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Die gegenwärtigen Lieferengpässe bringen Vestel & Co neue Sichtbarkeit: denn sie können professionelle Displays liefern. „Wir haben zur Zeit 3.000 professionelle Displays in Hamburg auf Lager“, so Jörn Hering im invidis Gespräch. „Über alle Produktgruppen hinweg können wir sofort liefern – insbesondere 49“-55“ und Videowall Displays. Aber auch ein paar Dutzend 98“ Displays sind sofort lieferbar“.

Vestel ist meistens nicht der erste Name der Digital Signage Integratoren bei der Displaysuche einfällt. „Aber wir bieten gute Qualität zu sehr guten Preise an. Die Zuverlässigkeit zeigt sich in Großprojekten wie am Flughafen Istanbul, wo tausende unserer Displays 24/7 in Betrieb sind“.

Die DACH-Region wird vom Standort München seit fast fünf Jahren von Jörn Hering und seit Frühjahr zusätzlich mit Robert Bauß betreut. „Mit Robert haben wir einen Experten für öffentliche Ausschreibungen gewinnen können. Ideal für Education-Projekte und unsere neue IFX-Touchscreen Serie“.