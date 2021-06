Natürlich verzichtet Nike in Barcelona auf ein LED-Torbogen im Eingangsbereich. Kaum ein Flagshipkonzept kommt heute ohne großflächige LED im Eingangsbereich mehr aus. Neue Stores haben oft ein über die ganze Ladenbreite reichender Eingangsbereich. Schaufenster sind Mangelware und somit auch die Möglichkeit Aufmerksamkeit bei Passanten zu erzielen. Ob in Shopping Malls oder die Nike-Nachbarstores von Benetton und Mango in Barcelona – der LED Torbogen scheint Pflicht.

Mit 2.000 m² ist der Flagshipstore kein Riese, trotzdem wirkt der Verkaufsraum auf zweieinhalb Etagen großzügig. Nike setzt auf LED in den Bodenpodesten der Highlightzonen. In der Regel stehen Mannequins auf den Podesten und die Digital Signage Elemente bringen Dynamik in die Präsentation.

Die bereits aus dem Nike Store in Paris bekannte Digital Signage Control Room Installation findet sich auch in Barcelona wieder. Auf sechs großformatigen Displays werden Informationen visualisiert, manche sinnvoller und aktueller als andere. Technisch gut umgesetzt, inhaltlich etwas enttäuschend.

Die größte LED Installation befindet sich an der Rückwand des Stores und zieht sich über zwei Etagen. Hier spielt die Musik im lichtdurchfluteten Nike Store. Die Inhalte sind bereits von der Straße aus zu sehen. Uns gefällt das die Digitalstory links und rechts der LED-Wand im Hintergrund der ausgestellten Schuhe weitergeführt wird. Eine grobe LED-Installation zeigt hinter der Milchglasscheibe Animationen die inhaltlich mit der LED-Wand abgestimmt sind.