Der neue Store an der Via del Corso – der 17. Apple Store in Italien – eröffnete im historischen Palazzo Marignoli und ist eines der bedeutendsten Restaurierungsprojekte von Apple. Das ursprünglich 1873 von dem berühmten Architekten Salvatore Bianchi erbaute Palazzo Marignoli beherbergte das Caffè Aragno, einen der berühmtesten Treffpunkte Roms, der seinerzeit von Künstlern, Schriftstellern und Schauspielern aufgesucht wurde. Mehrere Kunstwerke, die im Caffè Aragno ausgestellt waren, wurden von Apple sorgfältig restauriert und in das neue Storedesign integriert.

Die Restaurierungs-Teams konnten zwei große Deckengemälde, die auf die frühen 1900er Jahre zurückgehen, wiederbeleben und integrieren. Der Apple Store in Rom ist nicht das erste historische Gebäude das Apple mit großem Aufwand restaurieren ließ. So sind die Apple-Stores am Champs-Élysées in Paris, in der Regent Street in London und in der Carnegie Library in Washington, D.C. auch in historischen Gebäuden untergebracht. In Rom am Via del Corso gelang es Apple eine Kombination aus historischer und zeitgenössischer Architektur zu erschaffen. Mit in Rom dabei war der Haus- und Hofarchitekt von Apple Sir Norman Foster.

Große Glasfenster zur Via del Corso lassen natürliches Licht ins Innere strömen. Inmitten des Stores befindet sich ein großer Innenhof mit Kampferbäume – das grüne Herz des Palazzos und ein Überbleibsel des historischen Klosters Santa Maria Maddalena delle Convertite. Im ersten Stock bieten vier Türen Zugang zu einer Außenterrasse mit Jasmin und Olivenbäumen, inspiriert von römischen Dachterrassen, die in den Innenhof zeigen. Im Inneren erwartet die Besucher eine monumentale Treppe errichten mit Carraramarmor aus dem Jahr 1888.

Im Obergeschoss ist das Forum im ehemaligen Ballsaal des Palazzos des Marquis, in dem nach der Pandemie die „Today at Apple“-Sessions auf der nun bei Apple üblichen Micro LED Wall stattfinden werden. Angrenzend an das Forum befindet sich ein dedizierter Raum für den Apple Support und die Genius Bar, in dem ein Team von römischen Restauratoren tausende Arbeitsstunden damit verbracht hat, die geometrisch gemusterte und handbemalte Decke zu restaurieren.

„Der neue Store repräsentiert die einzigartige Geschichte und Kunst der römischen Kultur und wir hoffen mit unserem „Made in Rome-Programm“ und zukünftigen „Today at Apple“-Sessions die Kreativität der regionalen Community zu inspirieren,“ so Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail + People bei Apple.