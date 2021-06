Die TPL transportiert jährlich über 13,7 Millionen Fahrgäste und ist das öffentliche Verkehrsunternehmen von Lugano. Mit 15 Linien verbindet die TPL die Innenstadt von Lugano mit den verschiedenen angrenzenden Gemeinden. Die neu installierten 120 Screens sind in den Bussen an besten Standorten platziert. Während auf dem linken Teil des Bildschirmes Fahrstrecke, Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten angezeigt werden, bietet der rechte Teil in einem 120-Sekunden-Loop die Möglichkeit, 80 Sekunden Werbung zu schalten. Die restlichen 40 Sekunden sind für News und Wettermeldungen reserviert. Somit wird den Fahrgästen ein interessantes Programm bestehend aus Informationen, Unterhaltung und Werbung geboten.

Mit den bestehenden 12 City- und 4 Rail ePanels von der APG|SGA am Bahnhof und im Zentrum von Lugano, entsteht mit den neuen 120 Traffic Media Screens ein exklusives DooH-Angebot für Werbetreibende im Tessin. Die Angebote können einzeln und kombiniert gebucht werden. Programmatisch lassen sich einstweilen die City- und Rail ePanels aussteuern. Die TMS sind ab 21. Juni für Ausstrahlungen ab dem 2. August 2021 verfügbar und können auf der neuen Buchungsplattform APG easy gebucht werden. Eine volle Wochenbelegung mit allen 120 Screens kostet CHF 1.700 bei rund 4000 Ausstrahlungen.

Der Marktführer APG steht in der Schweiz unter Druck, nachdem Neo Advertising (gemeinsam mit Goldbach Tochter der TXmedia) einige größere Ausschreibungen in Basel und Zürich gewonnen haben. Marktführer bei Screens in Bussen in der Schweiz ist LiveSystems.