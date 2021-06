Westiform, ID Néon und Nicklex schliessen sich zur Win Gruppe zusammen. Eigentümer der neuen Firmengruppe ist die Unternehmerfamilie Hofmann, die bereits mit den Firmen ID Néon und Nicklex seit vielen Jahren erfolgreich in der Branche tätig ist. Auch Westiform war bisher primär im Familiebesitz der Gründerfamilie.

Westiform ist eine der wenigen Marktteilnehmer, der erfolgreich sowohl klassische Leuchtwerbung und Digital aus einer Hand anbietet. Das in Bern ansässige Unternehmen hat große Digital Signage Projekte u.a. bei Swisscom realisiert. ID Neon und Nicklex sind klassische Leuchtwerbehersteller aus der Westschweiz.

Die kombinierte Win Group soll laut den neuen Eigentümer dank der Bündelung der Kompetenzen und der Ressourcen zu einem schweizweit agierenden Lösungsanbieter für visuelle Kommunikation rund um Lichtwerbung, Beschilderung, Digital Signage und Werbetechnik bis hin zur Gestaltung von Innenräumen werden.

Die einzelnen Gruppengesellschaften bleiben eigenständige Unternehmen und Marken innerhalb der Win Group. CEO der neuen 200 Mitarbeiter umfassenden Win Group ist Christophe Hofmann. Die Geschäftsführung der Einzelunternehmen bleibt bestehen, mit Christophe Hofmann bei ID Néon, Simone Bächle bei Westiform sowie Yves Roy bei Nicklex und sorgt so für einen stabilen und nachhaltigen Ablauf des Zusammenschlusses.

Die gezielte Nutzung von Synergien und Investitionen in zukunftsträchtige Geschäftsfelder erlauben der Win Group, das Lösungsangebot die Kundschaft weiter auszubauen, die Aktivitäten dynamischer zu gestalten und neue zukunftsgerichtete Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Angestrebt wird ein nachhaltiges Wachstum.

Die 1998 in Bern gegründete Westiform war bisher mit 100 Mitarbeitern und großer Fabrik bereits der führende Anbieter von Leuchtwerbung in der Schweiz. Zwischenzeitlich war Westiform auch in Deutschland aktiv mit der Übernahme eines Leutchtwerbeproduzenten und vom Digital Signage Anbieter Equinoxe. Ende 2019 musste aber die deutsche Tochter Insolvenz anmelden. Im Rahmen des Insolvenzverfahren wurde das Digital Signage Geschäft wieder an die Gründer verkauft und firmiert heute wieder unter Equinoxe. Das Leuchtwerbegeschäft wurde von einem Finanzinvestor übernommen.