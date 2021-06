Smart Vending Lösungen sind schon länger Teil des Grassfish-Lösungsportfolio. Ob Computermäuse oder Süßigkeiten, Automaten werden insbesondere in Büros und an Unternehmensstandorten immer beliebter. Mit der Gründung der neuen Business Unit Smart Vending Solutions bietet Grassfish nun ein dediziertes Expertenteam für digitalisierte Produktausgabe.

Dabei stehen Kunden zwei Lösungen zur Auswahl:

Smart Dispensing Solutions für Unternehmen, welche ihren Mitarbeitern eine automatisierte Ausgabe von IT-Equipment ermöglichen und

Smart Vending Solutions für den Produktverkauf im Retailbereich.

Slavica Ristic – Senior Managerin – ist seit drei Jahren bei Grassfish tätig und übernimmt nun die Leitung des neu geschaffenen sechsköpfigen Teams der Business Unit Vending Solutions. „Meine Vision ist es, gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu entwerfen, welche für sie mehr Effizienz entlang der Prozesse schaffen. Die damit gewonnenen Ressourcen können dann in jene Aufgaben investiert werden, die den Unternehmenserfolg im Fokus haben.“, beschreibt Slavica Ristic – Head of Business Unit Smart Vending die neuen Leistungen.

Bei Smart Dispensing dreht sich alles um das simple und zeitunabhängige Ausgeben von Büromaterialen und IT Equipment in Unternehmen. Grassfish erwartet das mit der Rückkehr ins Büro, für viele Mitarbeiter wieder die altbekannten Probleme auftauchen wie ein kaputtes Headset oder Kaffee in der Computermaus. Rund um die Uhr können Mitarbeiter ohne einen langwierigen Freigabeprozess und E-Mail-Konversation Ersatzarbeitsmittel bekommen.

Was mich an den Smart Dispensing & Pick Up Solutions am meisten begeistert ist, dass sich Menschen wieder auf jene Aufgaben konzentrieren können, bei denen sie ihre individuellen gestalterischen Fähigkeiten entfalten können – sei es Beratung oder kreative Lösungsfindung. Gleichzeitig wird das Abholservice für Mitarbeiter um 7/24 Verfügbarkeit erweitert, ohne dafür zusätzliche Kosten und Ressourcen zu investieren.“

Mittels App kann der Mitarbeiter die Verfügbarkeit der benötigten Produkte einsehen und direkt bei einer Ausgabestation abholen. Damit sinken die Kosten für Unternehmen und auch die IT-Abteilung wird von Routinearbeiten befreit. „Wir haben bereits einige Kunden wie Ratiodata unterstützt, die Ausgabe von IT-Equipment für Mitarbeiter zu automatisieren – dabei sind sowohl während der Planungsphase als auch in der Anwendung einige neue Use Cases und Ideen entstanden. Beispielsweise können durch den Einsatz von Pickup-Points auch Laptops oder ein komplettes Reisepaket, inklusive Koffer und benötigter Verkaufsunterlagen hinterlegt und abgeholt werden.“

Der klassische Vending Use-Case sind Retaillösungen die Digital Signage Screens am Automaten mit der Warenausgabe verbinden. Einzelhändler setzen auf Vending Maschinen an hochfrequentieren Standorten oder positionieren sie als Shop-in-Shop Lösung in bestehenden Locations. Slavica Ristic beschreibt die Idee dahinter wie folgt: „Kerngedanke dieser Lösung ist es, Kunden ein digitales Kommunikationstool gepaart mit der Produktverfügbarkeit eines physischen Verkaufsautomaten anzubieten.“