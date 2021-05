Verschiedene Digital Signage Touchpoints verteilt über die gesamte Fläche agieren als Bindeglied zwischen stationären Handel und Onlineshop. Für invidisXworld zeigte uns Grassfisch CEO Roland Grassberger eine neueröffnete Let’s Do It Filiale in der Nähe des Wiener Flughafens. Grassfish ist im Projekt als Consultant und Softwarepartner an Bord, ausgerollt wird das Digital Signage Konzept von Umdasch Digital Retail.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren