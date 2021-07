Genesis Größte 3D-Projektion in den Alpen

Am Mittwochabend hat Genesis – die Premiummarke von Hyundai – zum Anlass des Markenlaunchs in Europa die bisher größte 3D-Projektion seiner Art auf einen Berg in den Schweizer Alpen realisiert.

Die spektakuläre Projektion auf die Felswand eines Berges in der Nähe von Lauterbrunnen war 275 m breit und 180 m hoch und wurde durch eine hochmoderne 3D-Projektion zum Leben erweckt, die Hightech und Natur nahtlos miteinander verschmolz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Medien und VIPs wurden Zeugen einer digitalen Show, die mit der Projektion von zwei Linien – ein Synonym für die Designsprache von Genesis – begann, die scheinbar die Oberfläche des Berges durchbrachen und die raue Leinwand der Felswand zum Leben erweckten.

Die Projektion setzte sich mit dem Eindringen der Bergoberfläche fort, um den Eindruck eines hell erleuchteten Raumes zu vermitteln. Als die Vorfreude wuchs, konnten die Gäste schließlich ihre Augen auf die Bilder der Genesis-Fahrzeuge richten, die auf dem Berg in etwa der 30-fachen Größe eines durchschnittlichen zweistöckigen Hauses erschienen.

Zum Abschluss wurde das Genesis-Logo enthüllt, das die Ankunft der Marke in Europa markiert. Laut Genesis symbolisiert die Verbindung von Digital und Natur die Verpflichtung alle Kunden mit Respekt zu behandeln. Die Koreaner setzen auch bei Kundenservice auf neue Ansätze – so werden die Fahrzeuge ausschließlich direkt verkauft. Eine Handvoll von Showrooms werden zur Zeit in Innenstädten von europäischen Metropolen eröffnet.

Autokäufer erwartet eine neueErfahrung mit Genesis Personal Assistants in jedem Genesis Studio. Die Mitarbeiter, die sich darauf konzentrieren, qualitativ hochwertigen Service statt Verkauf zu bieten. Die Preise sind festgelegt, egal ob man im Studio oder online kauft; kein Feilschen mehr. Ein ähnliches Verkaufskonzept bietet auch Polestar, die Elektromarke von Volvo.