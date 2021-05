Als neue Automobilhersteller will Genesis einiges anders machen als die etablierte Konkurrenz. Zuallererst man verzichtet auf Händler, ob Sales oder Service, alles kommt ohne Umweg vom Hersteller. Verkauft werden die Fahrzeuge in Genesis Showrooms, Studios genannt die zuerst in London, München und Zürich eröffnen.

Ähnlich wie die Elektroauto-Wettbewerber Tesla, Polestar und Co befinden sich die Showrooms in Premium Einkaufslagen (Einkaufszentren oder hochwertigen Innenstadtlagen). Mitarbeiter im Showroom sehen sich als Gastgeber und nicht als Verkäufer. Der Großteil der Genesis Personal Assistants kommt aus der Hotellerie und von Kreuzfahrtschiffen.

Das Ziel des Newcomers ist ein neuartiges Kundenerlebnis zu präsentieren beim dem sich Kunden und Interessierte wohl fühlen. Die erst Studios in Europa (London, München und Zürich) werden analog zu den bestehenden Flagships in Asien und Amerika eher einem Museum gleichen als einem schnöden Autohaus. Die Fahrzeugpräsentation wird zum Event, Auslieferung und Service erfolgt zuhause beim Kunden.