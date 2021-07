Mitten in der Altstadt von Ibiza Stadt entstand in einem historischen Gebäude der erste Yole Store in Europa. Nicht ganz überraschend findet die Europapremiere in Spanien statt, den die Gründer von Yole sind in Singapore lebende Spanier. Yole verspricht ein Eisvergnügen mit wenig Kalorien – umso mehr strotzen die Stores mit LED und Displays. Die oft in Food Courts von Shopping Mall angesiedelten Frozen Yoghurt Stores müssen auffallen. Da hilft Digital Signage und besonders LED.

Der spanische Integrator Instronic setzt in Ibiza auf reichlich Direct View LED und LED-Lichtkacheln. Rechnen kann sich der große LED-Einsatz sicherlich nicht – auf viel Aufmerksamkeit ist garantiert. Instronic beschreibt ausführlich auf der Website wie das Digital Signage und Content-Konzept entwickelt wurde