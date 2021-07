Auch moderne kompakte elektronische Sirenen – wie sie der Marktführer Hörmann Warnsysteme schon tausendfach installiert hat – funktionieren über die Ausbreitung eines Schalldruckpegels und sind im ländlichen Bereich bis 2.500m weit zu hören, so denn die Sirene ausreichend hoch installiert sind. Somit fällt die Integration von Sirenen in vorhandene Wartehallen am Straßenrand aus.

Aber neben elektronischen Sirenen können DooH-Screens und Lautsprecheranlagen an Wartehallen den Warnmittelmix ergänzen. Nicht auszuschließen das der Sirenenhersteller Hörmann Warnsysteme mit dem Schwesterunternehmen und Digital Signage Bahnexperten Funkwerk eine Lösung entwickelt die Sirenen, Signage und akustische Echtzeitinformationen verbindet.