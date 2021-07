DooH-LED an Hausfassaden sind insbesondere in Europa ein schwieriges regulatives Thema. In Mailand setzt man auf eine kreative Lösung, die allerdings großen kreativen Aufwand bei der Gestaltung der DooH-Kampagnen erfordert. Die Fenster werden „ausgeschnitten“, zudem ist die obere Kante an die Giebelform des Hauses angepasst.

Auch im Flagshipstore bei Acqua di Parma setzt man auf ungewöhnliche LED-Formate: Eine LED-Installation simuliert ein Fenster mit Rundbogen und virtuellen Blick aufs Meer.

Nicht neu die Idee mit LED-Treppen – doch in der Vergangenheit war mangels feinem Pixel-Pitch die Bildqualität „eher etwas für Fans“.

Victoria’s Secret mischt geschickt LED und Licht. Die LED-Wall ist eine klassische 16:9 Wall, aber zusammen mit dem LED-hinterleuchteten Bogen erzielt die Installation eine bemerkenswerte Fernwirkung und zieht die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.

Plane Installationen kann jeder – vor der Hauptverwaltung der Unicredit Bank buhlt diese ungewöhnliche LED-Installation um die Aufmerksamkeit der Passanten.