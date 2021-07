Ikea zeigt sich sehr kreativ, wenn es darum geht, das bestehende Einrichtungshauskonzept an veränderte Lebensbedingungen der Kundschaft anzupassen. Ikea City-Stores und Planungsstudios entstehen dort, wo Kunden leben und arbeiten. Sie sind Anlaufstelle für Inspiration und Beratung, geliefert wird über die E-Commerce-Plattform. Für große Mitnahmelager, die Ikea einst berühmt gemacht haben, ist in der Innenstadt meistens kein Platz.

Das neue Stadthaus, das im Sommer 2022 eröffnet, ist Teil einer größeren Investition von Ikea in der schwedischen Hauptstadt. Bis 2025 will Ikea insgesamt vier neue Einrichtungshäuser in verschiedenen Formaten eröffnen.

Die Kunden können eine große Auswahl an Einrichtungsprodukten kaufen und erhalten persönlichen Service von Einrichtungsexperten. Ein grüner Faden wird sich durch den Laden ziehen, um es den Kunden zu erleichtern, nachhaltigere Produkte und Lösungen zu finden. Das Lager wird auch einen Bereich haben, der ausschließlich für gebrauchte Möbel bestimmt ist. Das neue schwedische Deli-Restaurant-Konzept wird auch das Essenserlebnis bieten, das viele Menschen mit Ikea in Verbindung bringen.

Ikea will mit dem neuen Stadtladen im Leben der Stockholmer auf eine andere Weise präsent sein als bisher. „Es soll ein Ort entstehen, an dem sich Menschen treffen und inspirieren lassen können, um ein besseres und nachhaltigeres Leben zu Hause zu schaffen – und das zu einem Preis, den sie sich leisten können. Hier werden wir zu Veranstaltungen mit Designern einladen, neue Kollektionen herausbringen und kreative Workshops veranstalten,“ sagt Sara Vestberg, Leiterin der Abteilung Interior Design bei Ikea Schweden.

Ikea testet aber auch neue innerstädtische Vollkonzepte, wie sie zurzeit in Wien und Kopenhagen entstehen. Unabhängig davon spielen Digital Signage-Touchpoints bei allen neuen Konzepten eine wichtigere Rolle, um Offline- und Onlineangebot im physischen Raum zu verbinden und das Event- und Gastroangebot anzuzeigen. Viel Arbeit für Ikeas weltweiten Digital Signage Haus- und Hoflieferant ZetaDisplay.