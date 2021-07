Die schwedische Elektro-Automarke Polestar setzt ihre Expansion fort. Im Laufe des Jahres 2021 startet Polestar in neun zusätzlichen Märkten und bis Jahresende verdoppelt sich die Zahl der stationären Standorte auf mehr als 100.

Neben dem bewährten Retail-Ansatz der Polestar Spaces, die typischerweise in Stadtzentren zu finden sind, führt die Marke zudem die sogenannten „Polestar Destinations“ ein. Beide – Polestar Spaces ebenso wie Polestar Destinations – bieten Interessierten denselben erlebnisorientierten Zugang, um in die Marke Polestar einzutauchen und eine Probefahrt zu machen. Destinations sind künftig an größeren, leicht zugänglichen Standorten außerhalb der Stadt angesiedelt. Sie werden zusätzlich, im Falle eines Kaufs, auch die Fahrzeugübergaben an Endkonsumenten abwickeln.

„Unser Fokus liegt darauf, dass Kunden mit unserer Marke und unseren Fahrzeugen ganz nach ihren persönlichen Wünschen interagieren können. Eine neu durchdachte Online-Kaufumgebung wird durch physische Standorte unterstützt, um sowohl die Bekanntheit als auch den Umsatz zu steigern“, so Mike Whittington, Head of Sales bei Polestar. „Unser neues Destinations-Konzept gibt den Kunden noch mehr Zugang zur Marke und passt besonders gut zu einigen unserer neueren Märkte.“

Die physische Präsenz der Marke wächst auf rund 100 Standorte weltweit an, einschließlich einiger temporärer Pop-up-Standorte. In Deutschland betriebt Polestar mittlerweile City Showrooms in Düsseldorf, Köln, Hamburg, Stuttgart, München, Frankfurt am Main und ab August auch in Berlin. Zusätzlich zu den Spaces wird Polestar noch in diesem Jahr zwei Polestar Destinations in Deutschland eröffnen, einen davon im Osten des Landes. Auch das Netz an sogenannten Testdrive Hubs wurde erweitert, so dass nun mit nur wenigen Klicks kontaktlose Probefahrten an 15 verschiedenen Standorten in Deutschland vereinbart werden können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Polestar verfolgt ein digitale Sales-Modell – die Fahrzeugen können ausschließlich digital bestellt werden. Sie müssen dazu keinen Space besuchen, auch wenn der Marke bewusst ist, wie wichtig es ist, die Fahrzeuge selbst zu entdecken und Probefahrten vorzunehmen. Deshalb werden bis Ende 2021 weltweit rund 60 weitere Standorte für Probefahrten in Betrieb genommen, um zusätzlichen Zugang zu Polestar 2 Fahrzeugen zu bieten. Auch die Kundenübergabezentren werden zügig ausgebaut.

Nach dem Kauf setzt sich die physische Verbindung zur Marke in der Service- und Wartungsphase fort. Derzeit gibt es in den Polestar Märkten über 650 Servicepunkte, davon alleine 125 in Deutschland. Bis Ende 2021 sollen es bereits mehr als 780 sein – ein Großteil davon sind Volvo-Betriebe.