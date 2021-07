Kürzlich eröffnete die Kosmetikzeitschrift Allure, die bei Condé Nast erscheint, einen Erlebnisshop in der Lafayette Street in New York. Er stellt die physische Retail-Erweiterung von Allure dar und soll durch die Shopping Experience die Leserschaft an die Marke binden.

Hierfür kommen eine Reihe von intelligenten Spiegeln zum Einsatz: die Folio Mirrors von Swarm. Die Kundinnen können in verschiedener Weise mit ihnen in Interaktion treten. Eine kurze Video-Erklärung dazu liefert Allure auf seinem Instagram-Auftritt. Zudem ließ sich die Youtuberin Delina Medhin in einem Video die Folio-Mirror-Funktionen erklären.

Zum Beispiel können die Userinnen ein Selfie aufnehmen und an ihre eigene Nummer schicken. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich vor dem Spiegel von einer Stylistin ein Tutorial geben zu lassen, beispielsweise wie man bestimmte Kosmetikprodukte am besten nutzt. Auch das Tutorial steht über die Cloud den Userinnen zur Verfügung, sodass sie zuhause das Styling-Ergebnis leicht nachkreieren können. Auch das Festhalten eines bestimmten Looks oder ein Kommentar zu einem Produkt ist möglich.

Bereitstellen von Content nutzt der Marke

Die Fotos und Videos lassen sich auch mit von Allure gebrandetem Content versehen, sodass die Kundinnen zum Beispiel auf Social Media Werbung für die Marke machen können. Laut Swarm ist diese Benutzererfahrung, die das Erfassen und Bereitstellen von Inhalten vereinfacht, sehr gut für geschäftige Retail-Umgebungen geeignet: Die Einkäuferinnen und Einkäufer bekommen maßgeschneiderten Content an die Hand, was die Experience verstärkt; zudem liefern sie der Marke mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Kanälen.

„Wir bei Swarm haben verstanden, dass die Technologie, so aufmerksamkeitsstark sie auch sein mag, dem Kundenerlebnis untergeordnet sein muss, indem sie nahtlos mit dem Ladendesign, den digitalen Inhalten und den ergänzenden Veranstaltungen, die im Erlebnisraum stattfinden, zusammenarbeitet“, sagt Ray Harris, Inhaber von Swarm und Folio Mirror. Deshalb sei Folio Mirror die ideale Ergänzung für den Allure Store. „Es ermöglicht Kunden und Influencern, sich digital mit der Marke Allure und den Produkten im Laden auseinanderzusetzen und gleichzeitig Kundenfeedback und Daten zu sammeln, um Marketing- und Bestandsentscheidungen zu unterstützen.“

Retail nutzt dem Magazin

Für Condé Nast ist der Store eine wichtige Ergänzung der Marke: „Da die Verbraucher allmählich zum Einkaufen im Ladengeschäft zurückkehren, ist Innovation für Marken entscheidend, um sich von der Masse abzuheben“, sagt Markus Grindel, Managing Director, Global Brand Licensing, Condé Nast. Zusätzlich biete ein physischer Ort die ideale Ergänzung für eine Zeitschrift wie Allure: „Der Allure Store definiert den Einzelhandel mit einem völlig neuen Ansatz für die Schönheitspflege neu, indem er seine bewährte redaktionelle Stimme und sein unvergleichliches Fachwissen kombiniert, um ein einzigartiges 360-Grad-Einkaufserlebnis zu schaffen.“ Somit ist der neue Shop auch ein Zeichen für das Wiedererstarken des Retail – im cleveren Mix mit digitalen Erlebnissen.