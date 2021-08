DooH FC Bayern News in Real-Time

Die Tinte von Joshua Kimmich zur Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern war noch nicht trocken da konnten die Münchner die News schon auf Displays und Projektionen in Bussen und U-Bahnen lesen. Der FC Bayern nutzte die technischen und redaktionellen Möglichkeiten von Ströer um fast in Echtzeit mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und zwar nicht nur Online und Mobile sondern auch via DooH im öffentlichen Raum.

Nach der Premiere bei den olympischen Sommerspielen in Tokio bietet Ströer nun die „Live-Berichterstattung“ und Perfect Minute Advertising auch weiteren Kunden an. Ein erstaunliche Entwicklung, wenn man berücksichtigt das vor fünf Jahren News oft nur wenige Male am Tag aktualisiert wurden und es oft stunden und nicht Sekunden dauerte bis alle Screens aktualisiert waren. Von just-in time Kampagnenplanung ganz zu schweigen, erst der Programmatic-Boom hat Kampagnenplanung und -ausspielung zum „Near Real-Time“ Medium.

