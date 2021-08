DooH JCDecaux gewinnt Fahrgastunterstände in Antwerpen

JCDecaux Belgium schließt mit Antwerpen einen 10-Jahres-Vertrag über die Fahrgastunterstände der Stadt samt Werbeflächen. Vorausgegangen war dem Zuschlag ein konkurrenzbetontes Ausschreiben. Lau JCDecaux war der Vertrag zuvor in der Hand eines Mitbewerbers – nach invidis-Informationen handelte es sich hierbei um Clear Channel Belgium.

Displays an ausgewählten Standorten

Der Vertrag umfasst alle neun Distrikte der 540.000-Einwohner-Stadt und beinhaltet Installation, Instandhaltung, Wartung und Betrieb von 940 Fahrgastunterständen mit Werbeflächen. An strategischen Standorten will JCDecaux außerdem digitale Screens in den Unterständen installieren. Diese sollen einen Mix aus lokalen Stadtinformationen und Werbung zeigen.

Zum Einsatz kommen Stadtmöbel, die vom Stararchitekten Norman Foster designt wurden – derartige Möbel setzte JCDecaux bereits in mehreren Städten ein. Sie sollen eine sehr gute Energieeffizienz bieten und einen nachhaltigen Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit sicherstellen. Der Energieverbrauch der Stadtmöbel, die mit grünem Strom betrieben werden, werde um 50Prozent reduziert. Zudem werden korrosionsbeständige und recycelbare Materialien wie Stahl, Aluminium und Glas verwendet.

Koen Kennis, Mobilitätsbeauftragter der Stadt Antwerpen, kommentiert: „Gut ausgestattete Straßenbahn- und Bushaltestellen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, mehr Menschen davon zu überzeugen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Daher sind die neuen Buswartehallen wichtig, um die modale Verteilung des Transportaufkommens in Antwerpen zu verbessern.“

Die Stadt betonte weiter, dass bei der Entscheidung auch Aspekte wie Langlebigkeit und Innovation eine Rolle gespielt hätten. Als Vertragspartner werde JCDecaux die Buswartehallen bewirtschaften und sie mit smarten Technologien, begrünten Dächern und Solarzellen ausstatten.

Belgien bewegt sich

Im belgischen OooH-Markt gibt es zurzeit einige Verschiebungen: Im Mai gewann JCDecaux bereits einen 15-Jahresvertrag mit der Stadt Brüssel, und Mitbewerber Clear Channel Belgium verkündete einen Vertragsabschluss über die Werbeflächen der belgischen Bahnhöfe.

