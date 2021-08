Sony und professionelle Displays: Das war in den vergangenen Jahren ein kompliziertes Thema. Die Japaner setzten für B2B-Anwendungen auf Bravia Consumer TV und versahen sie mit ein paar B2B-Features. Aber im Kern war die Bravia Professional Display Serie eher für Corporate und für den Meetingraum-Einsatz geeignet und nicht für den Dauereinsatz am Point of Sale (PoS) oder an Flughäfen. So behandelten die Japaner auch lange Zeit das Thema SoC und CMS Partner-Ökosystem eher stiefmütterlich.

Damit soll nun Schluss sein, wie Sony laut invidis Partner Sixteen-Nine in der vergangenen Woche am Rande eines digitalen Partnerevents in Nordamerika verkündete. Sony verwendet Android TV; dieses unterscheidet sich etwas von dem weit verbreiteten Android-Betriebssystem für Mobilgeräte, das von mehreren anderen Display-Herstellern für ihre Smart-Displays verwendet wird. Doch das Portieren von Android Digital Signage Lösungen auf die Sony SoC-Plattform soll einfach sein. Als erster europäischer Digital Signage Anbieter hat die Grazer Easescreen ein Sony-kompatibles CMS im Portfolio. Weitere Anbieter sollen laut Sony folgen, der Aufbau eines Partner-Ökosystem steht nun im Fokus.