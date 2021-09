Netflix Out of Home im Grenzbereich

Wo wenn nicht im Rheinland sollte die neue Michael-Schumacher-Dokumentation mit einer großen WoW-Aktion beworben werden. Netflix beauftragte die Kreativagentur Cromatics, eine besondere Fassadengestaltung zu entwickeln. Ein einfaches Poster oder DooH-Kampagne schien Netflix und den Kölner Kreativen als zu einfach und normal.

Entstanden ist eine Fassadengestaltung an einer Kölner Hauswand mit einem 3D-Rennwagenmodell wie einst von Michael Schumacher gefahren. Ob Digital Signage, DooH oder analoge Out-of-Home-Kampagne – das Zusammenspiel von großen Bildern und der Umgebung macht den Unterschied. Selten entstehen so kreative Kampagnen – Chapeau an Netflix und Cromatics.