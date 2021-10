Cupra Showroom Emotion in der Innenstadt

Christopher Backhaus (PPDS) und Frank Beyer (MEKmedia) erklären in einem Video, wie sie die passenden LED-Lösungen ausgewählt haben und was das Konzept besonders macht.

Neben der Festinstallation im Showroom zeigte Cupra auf der IAA im September, wie Emotion, Nachhaltigkeit und spanisches Lebensgefühl auf einem offenen Messestand in der Stadt umgesetzt werden kann. Kein anderer Autohersteller auf der IAA schaffte es so wie die Seat-Tochter, Lebensgefühl und Nachhaltigkeit in einer Story und auf einer Fläche zu integrieren. Große LED-Installationen wechselten sich mit Moos-Wänden ab, während DJs den ganzen Tag für Stimmung sorgten. Auch wenn die wenigen Fahrzeuge im Fokus standen, überzeugte doch das Gesamtkonzept Cupra City Lounge.