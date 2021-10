„Dieser Screen wird mit lokal erzeugtem Solarstrom betrieben“ – so steht es auf Dutzenden von DooH-Displays im Flughafen Dubai. Ein Zeichen, dass sich auch außerhalb von Europa die Zeiten Richtung Green Signage und Nachhaltigkeit ändern, aber auch das zur Zeit keine Kampagnen gebucht sind. Keine leichten Zeiten für DooH-Netzwerkbetreiber an internationalen Drehscheiben, die in der Regel für globale Markenkampagnen gebucht werden.