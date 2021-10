Im Jahr seines 50-jährigen Bestehens hat Starbucks angekündigt, die „Greener Stores“, die nachhaltigen Konzept-Stores der Kaffeekette, weiter auszubauen. In Shanghai wird Starbucks seinen ersten Greener Store außerhalb von Nordamerika eröffnen.

Starbucks entwickelte das Konzept der Greener Stores 2018 in Zusammenarbeit mit dem WWF. Die Stores sollen durch verbessertes Design bis zu 30 Prozent an Energie im Vergleich zu konventionellen Starbucks-Filialen sparen. Auch der Wasserverbrauch soll im Vergleich bis zu 30 Prozent weniger sein. Zudem haben die meisten Greener Stores weitere Maßnahmen implementiert, wie Mülltrennung, Kompostierung und Programme wie „Grounds for Your Garden“ oder „Starbucks Foodshare“. Im Shanghai-Shop soll ein besonderes Augenmerk auf Kreislaufwirtschaft und Müllreduzierung gelegt werden.

2.300 Greener Stores in Nordamerika

In den USA und Kanada betreibt Starbucks laut eigener Aussage bereits mehr als 2.300 Greener Stores. Bis 2025 will das Unternehmen global auf 10.000 Greener Stores kommen – auch bestehende Filialen sollen dabei umgerüstet werden. Dieses Jahr sind zwei weitere nachhaltigere Filialen geplant, einer in Südkalifornien und einer in Seattle, der Heimatstadt von Starbucks. 2022 soll die internationale Expansion weitergehen, mit Starbucks Greener Stores in Japan, Chile und dem Vereinigten Königreich.

Das Greener-Stores-Konzept ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Starbucks und soll dabei helfen, die „Planet Positive“-Ziele des Konzerns zu erreichen: Die CO2-Emissionen, der Wasserverbrauch und der Deponieabfall soll um die Hälfte reduziert werden.