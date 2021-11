Die Wayne State University startet in die nächste Basketballsaison mit der Eröffnung einer neuen Basketball-Arena auf dem Campus in Detroit, Michigan. Um den Zuschauern eine besondere Fan-Experience bieten zu können, setzt die Universität auf LED-Video- und Bandendisplays sowie weitere Anzeigelösungen von Daktronics.

Herzstück im Neubau ist das 58 Quadratmeter große Hauptdisplay, das am Kopf des Spielfeldes thront. Es verfügt über einen Pixelabstand von 5,9 Millimetern und ist 5,8 Meter hoch und 10 Meter breit. Laut Daktronics ist der Screen in der Lage, Inhalte variabel aufzuteilen, sodass sich digitale Inhalte entweder auf einem großen Bild oder in mehreren Zonen anzeigen lassen. Dazu gehören Live-Videos, Sofortwiederholungen, Statistiken und Spielinformationen, Grafiken und Animationen sowie Sponsoringbotschaften.

Im Eingangsbereich der Arena übernimmt eine 2,75 Meter hohe und 4,9 Meter breite LED-Wall mit einem Pixelabstand von 1,9 Millimetern den Empfang. Die Inhalte reichen von den Terminen kommender Spiele über Highlights in Videoform bis hin zu allgemeinen Campus-Informationen. Entlang der Sitzplatzblende an den Seiten des Spielfeldes wurden zwei Bandendisplays installiert. Diese sind jeweils 47,5 Meter lang, 76 Zentimeter hoch und haben einen Pixelabstand von 15 Millimetern. Als Ergänzung zum Hauptdisplay werden hier Statistiken und Grafiken gezeigt. Zudem bieten sie der Universität die Möglichkeit, Sponsoren während der Veranstaltungen hervorzuheben.

Neben den Display-Lösungen installierte Daktronics zwei Anzeigetafeln mit festen Ziffern, 18 Umkleidekabinenuhren, Rückwand-Lichtleisten und Schussuhren. Für einen reibungslosen Ablauf der Basketballspiele wurden auch diese in das neue Videoanzeigesystem integriert.

Ihre Premiere hatten die Installationen bei einem Testspiel des Herren-Basketballteams der Wayne State Warriors gegen die University of Michigan. „Die Daktronics-Lösungen haben mit ihren Funktionen und Annehmlichkeiten das Fan-Erlebnis von dem Moment an, in dem die Zuschauer die Türen betreten, deutlich verbessert“, sagt Rob Fournier, Director of Athletics bei der Wayne State University.