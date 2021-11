Die Deutsche Hochschulwerbung, Full-Service Agentur für Hochschulmarketing, und der Spezialist für Advertising und Programmatic Technology, One Tech Group, werden Partner. Über die DooH Supply-Side-Plattform SSP1 der One Tech Group können Werbetreibende bald die junge Zielgruppe „Student/Studentin“ programmatisch erreichen.

Die Deutsche Hochschulwerbung vermarktet Screens und Videowalls an Touchpoints wie Hochschulen, Bädern und Fitnessstudios in Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich und in der Schweiz. Zum Start der Zusammenarbeit sollen laut den Partnern knapp 50 Hochschulen in Deutschland und in Frankreich programmatisch verfügbar sein. Um den Werbetreibenden ein bestmögliches Targeting der Touchpoints Universität/Hochschule zu ermöglichen, wurden verschiedene Schnittstellen implementiert. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit sollen auch die restlichen Screens der Deutschen Hochschulwerbung sukzessive an SSP1 angebunden werden. Die Werbeflächen sind dabei als Guaranteed oder Preferred Deal sowie als Private oder Open Auction buchbar.

Für den Vermarkter führte kein Weg mehr an Programmatic DooH vorbei. „Wir haben den Markt in den letzten Jahren aufmerksam beobachtet und sind uns sicher, dass wir mit der One Tech Group den idealen Partner gefunden haben, um dieses Zukunftsthema anzugehen“, sagt Ioannis Voudouris, Geschäftsführer der Deutschen Hochschulwerbung.