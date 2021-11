Auch in absehbarer Zukunft wird der Großteil der Bestellungen noch über Digital Signage Touchscreens im Restaurant erfolgen oder im DriveThru von Mitarbeitern aufgenommen. Perspektiv glaubt McDonalds aber an die automatische Bestellannahme (Automated Order Taking – AOT). Dazu hatte das Unternehmen das Startup Aprete übernommen und ein dediziertes TechLab gegründet.

Erst Pilotversuche in 10 Restaurants in Chicago zeigen das die Technologie grundsätzlich funktioniert. Acht von Zehn Bestellungen nimmt AOT fehlerfrei ohne Einwirkung von Mitarbeitern auf. Aber bis zu einem großen Rollout der Technologie wird es noch einige Jahre dauern.

IBM wird mit der Übernahme von McD Tech Labs die Entwicklung und den Einsatz der automatischen Bestellannahme (AOT) weiter beschleunigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird IBM die McD Tech Labs übernehmen. Als Teil des strategischen Wachstumsplans von McDonald’s, „Accelerating the Arches“, setzt das Unternehmen auf Innovationen in den Bereichen Digital, Delivery und Drive Thru.

Die Entwicklung und Erprobung der AOT-Technologie in den Restaurants von McDonald’s hat im Pilotbetrieb erhebliche Vorteile für die Kunden und das Restaurantpersonal gezeigt. In Zukunft soll die Expertise von IBM bei der Entwicklung von Kundenbetreuungslösungen mit AI und natürlicher Sprachverarbeitung dazu beitragen, die AOT-Technologie in verschiedenen Märkten zu skalieren und die Integration zusätzlicher Sprachen, Dialekte und Menüvariationen zu bewältigen.

Die Übernahme von McD Tech Labs wird die bestehenden Arbeiten von IBM zur Entwicklung und Bereitstellung von AI-gesteuerten Lösungen für die Kundenbetreuung mit IBM Watson ergänzen. Unternehmen aus allen Branchen, von Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen bis hin zu Telekommunikation und Einzelhandel, nutzen Watson, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern.

AOT wird weiterhin in das hochsichere Technologie-Ökosystem von McDonald’s integriert werden. Alle IBM-Geschäftsbeziehungen sind an die ethische, verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Technologie gebunden. IBM und McDonald’s verpflichten sich beide, KI verantwortungsvoll einzusetzen, indem sie ethische Grundsätze in KI-Anwendungen und -Prozesse einbetten, um Systeme zu schaffen, die auf Vertrauen und Transparenz basieren.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion wird das Team von McD Tech Labs Teil des Geschäftsbereichs IBM Cloud & Cognitive Software werden.