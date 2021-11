Bütema hat seine Instore Assistant App und den Digital Signage Backstore um ein Communication Center erweitert. Dieses erlaubt es, Nachrichten und Dokumente direkt aus Chats zu versenden.

Hierfür können 1-1-Chats, Gruppenchats oder sogenannte Org-Unit-Chats angelegt werden. Org-Unit steht für Organisationseinheit; sie regelt vor allem Zugriffshierarchien und Rechte. Einer Org-Unit sind zum Beispiel alle Filialen eines Filialleiters zugeordnet, oder aber alle Filialen in einem Bundesland. Org-Units lassen sich individuell nach Kundenwunsch anlegen und bestücken. Somit können zum Beispiel alle Mitarbeiter einer Filiale in einen Chat aufgenommen werden, neue Mitarbeiter werden automatisch aufgenommen.

Chat zwischen Retailfläche und Lager

Chatteilnehmer können Textnachrichten, Medien wie Fotos oder Dokumente, zum Beispiel PDFs, verschicken. Dateitypen, die nicht standardmäßig hinterlegt sind, lassen sich laut Bütema von den Entwicklern nachimplementieren.

Eine Besonderheit des Bütema Communication Centers ist zudem, dass Anwendungs- und Prozess-Informationen als spezielle Chat-Nachrichten verschickt werden können. Von solchen Chat-Nachrichten kann wieder direkt in den (ISA)-Prozess gesprungen werden. Ein Anwendungsbeispiel: Eine Verkäuferin auf der Retailfläche bittet den Kollegen im Lager über die Chat-Funktion um eine Bluse, die eine Kundin wünscht. Die Verkäuferin kann den Artikel entweder direkt aus der Detailansicht verschicken, oder sie scannt aus dem Chat heraus den Barcode des Artikels. Der Artikel erscheint dann als Schnellansicht im Chat. Über eine „mehr…“-Funktion neben der Nachricht kann in die Artikeldetailseite abgesprungen, der Artikel in einem anderen Chat weiter geteilt oder direkt in den ISA-Warenkorb gelegt werden.