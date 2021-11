Die Bäckerei Schäfers, die zu Edeka Minden-Hannover gehört, hat drei Filialen mit einem neuen Kaffeehaus-Konzept eröffnet: „Daniels Genussstation“, benannt nach dem Schäfers-Gründer Daniel Rennekamp, soll den Verwöhnfaktor in den Mittelpunkt stellen. Ausgedehnte Sitzmöglichkeiten sollen den Kunden zum Genießen einladen. In den Filialen in Hannover, Bitterfeld und Wettbergen gibt es neben Brot und Kaffee auch wechselnde Mittagsgerichte.

Design und Digital

Das Design und die digitalen Elemente für dieses Konzept setzte das Unternehmen Nexgen smart instore um. Zu letzteren gehören drei DS-Displays im Bedienbereich, die über aktuelle Angebote und saisonale Produkte informieren.

Des Gesamtdesign des Stores soll die Kundschaft mit großen Fensterfronten, viel Holz und Lichtinstallation zum Verweilen animieren. Für Kundinnen und Kunden, bei denen es schnell gehen muss oder die eventuell Kuchen zum Verwandtenbesuch mitnehmen wollen, wurde zudem eine Drive-in-Area eingerichtet. Auch hier erhalten diese Informationen zum Angebot über eine Outdoor-Stele, unter anderem zu eigenentwickelten Daniels-Kaffee.

„Gastronomen und Retailer müssen die Chancen nutzen, die Technologien bieten“, erklärt Thomas Grundmann, Geschäftsführer von Nexgen smart instore. „Takeaway, Drive-in-Terminals sowie berührungslose digitale Lösungen sind auf dem Vormarsch. Eine Kundenbindung über positive Erlebnisse und Geschwindigkeit durch guten Service – wie die Verwöhnmomente bei Daniels – sind daher besonders wichtig.“